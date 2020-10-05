وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش لوضع الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

أناب الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة الاحتفال بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.





ووضع قائد الجيش الثانى الميدانى، يرافقة محافظ الإسماعيلية، ومدير الأمن، إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثانى وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواحهم الطاهرة.

وفى نطاق الجيش الثالث الميدانى، وضع قائد الجيش الثالث الميدانى، ومحافظ السويس، ومدير الأمن، إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثالث الميدانى.

وفى المنطقة المركزية العسكرية، وضع قائد المنطقة، يرافقه محافظ القاهرة ومدير الأمن، إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة المركزية العسكرية.

ووضع قائد المنطقة الغربية العسكرية، يرافقه محافظ مطروح، ومدير الأمن، إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الغربية.

وفى نطاق المنطقة الشمالية العسكرية، وضع قائد المنطقة يرافقه محافظ الإسكندرية، ومدير الأمن، إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الشمالية العسكرية.

ووضع قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، يرافقه محافظ أسيوط، ومدير الأمن، إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الجنوبية العسكرية وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة.