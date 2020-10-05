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السفير طارق عادل: مصر الاقتصاد الوحيد ضمن EBRD المتوقع له تحقيق نمو إيجابى

أخبار مصرية هايدى الدسوقى 2020-10-05 16:02 تبليغ
السفير طارق عادل: مصر الاقتصاد الوحيد ضمن EBRD المتوقع له تحقيق نمو إيجابى
السفير طارق عادل: مصر الاقتصاد الوحيد ضمن EBRD المتوقع له تحقيق نمو إيجابى
صرح السفير طارق عادل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، إن مصر لا تزال الاقتصاد الوحيد ضمن مناطق عمليات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بلندن، الذى نجح بشكل كبير فى احتواء التداعيات الناجمة عن أزمة ""، وتجنب الدخول فى مرحلة ركود أو انكماش بنسب مرتفعة، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى لا يزال يحظى بتوقعات للنمو إيجابية خلال عام 2020، وفقاً لتقرير الآفاق الاقتصادية الصادر عن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن الأداء الاقتصادى للمناطق الجغرافية المختلفة محل استثمارات البنك.

ووفق بيان رسمى، أوضح السفير طارق عادل أن البنك مستمر فى الإبقاء على توقعاته بشأن قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال المراجعات المختلفة التى يقوم بها لتقييم تداعيات أزمة "كورونا" على اقتصاديات دول عمليات البنك، مثل التقديرات الإيجابية الصادرة عن المؤسسات الدولية الأخرى حول أداء الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن البنك قد توقع معدل نمو للاقتصاد المصرى يبلغ 2٪ خلال العام 2020، وبتقديرات للنمو تبلغ حوالى 5٪ لعام 2021.

وأكد على أهمية السياسات التى تم تبنيها وتنفيذها فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى على مدار السنوات الماضية، والذى جعل هيكل الاقتصاد المصرى أكثر قوة ومرونة فى مواجهة الأزمة الحالية، فضلاً عن كفاءة التدابير الاحترازية التى تم تطبيقها من قِبل الوزارات والمؤسسات المصرية المختلفة فى دعم الفئات الأكثر تأثراً بالأزمة.

 

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