السفير المصرى بكولومبو يبحث تعزيز العلاقات مع وزير التجارة السريلانكى

التقى السفير حسين السحرتى، سفير مصر فى كولومبو، اليوم الإثنين، وزير التجارة بالحكومة السريلانكية الجديدة، الدكتور باندولا جوناواردنا، وقدم السحرتى التهنئة للوزير لتوليه المنصب، مُعربًا عن تطلع مصر لترقية العلاقات مع الجانب السريلانكى فى شتى المجالات، خاصة العلاقات التجارية.





ووفق بيان رسمى، تناول اللقاء استعراض تاريخ ومستقبل العلاقات التجارية بين مصر وسريلانكا، مع الإقرار بأنه على الرغم من تسجيل حجم التبادل التجارى بين الدولتين مستوى بلغ نحو 50 مليون دولار سنويا، وهو المعدل الذى لا يعكس الفرص الكبيرة المتاحة لدى الجانبين، إلا أن العام الأخير قد شهد عدداً من الخطوات الإيجابية التى تؤشر بازدهار العلاقات التجارية بينهما؛ وتتمثل أهم تلك الخطوات فى انعقاد الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين وزارتى خارجية الدولتين بالقاهرة فى 12 ديسمبر 2019، وما تم الاتفاق عليه خلالها من إعادة فتح أسواق الدولتين للصادرات بشكل أوسع، ونجاح كل دولة فى تصدير كميات كبيرة من منتجاتها للدولة الأخرى منذ مطلع العام الجارى وخلال أزمة فيروس كورونا المستجد، خاصة المنتجات السريلانكية من الشاى وجوز الهند والكاكاو والمنتجات المطاطية والتجهيزات الطبية الوقائية، والصادرات المصرية من الموالح والخضر والأغذية المُعلبة، وتسيير أولى رحلات شركة مصر للطيران للشحن الجوى إلى مطار كولومبو منذ مطلع شهر أغسطس الماضى.



وأعرب وزير التجارة عن اعتزازه الشخصى بالعلاقات التاريخية المتميزة بين مصر وسريلانكا، مؤكدا حرص الحكومة السريلانكية الجديدة على دفع علاقات التعاون مع مصر فى شتى المجالات، وتم الاتفاق فى هذا الصدد على الإسراع فى التوقيع على مشروعات الاتفاقيات المطروحة بين الجانبين فى المجال الاقتصادى وتفعيل القائم منها، والدفع قُدمًا بإحياء المفاوضات التجارية فى إطار اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى والفنى بُغية التوصل إلى اتفاق للتجارة التفضيلية أو الحرة بين الدولتين، بالإضافة إلى تنظيم معارض وفعاليات تجارية مشتركة لفتح أسواق الدولتين للمصدرين والمستثمرين.

كما بحث الجانبان إمكانية التعاون بين الجانبين فى إنتاج بطاريات الطاقة الشمسية، فى ضوء ما تتمتع به الدولتان من خبرة تكنولوجية وعلمية فى هذا المجال.