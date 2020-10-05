صور.. بروتوكول تعاون بين وكالة الفضاء والأكاديمية العربية للعلوم

وقع الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية بروتوكول تعاون مشترك مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، بحضور الدكتور محمد خليل عراقى نائب الرئيس التنفيذى للوكالة، والدكتور علاء عبد البارى نائب رئيس الأكاديمية، والدكتور على فهمى عميد كلية الذكاء الاجتماعى.
ويهدف البروتوكول إلى نشر ثقافة علوم الفضاء وبناء مجتمع معرفة يشجع ويدعم نشر ثقافة علوم وتكنولوجيا الفضاء، وإكتشاف وتنمية القدرات العلمية والتكنولوجية لبناء شبكة من أبناء الوطن وخارجه من المختصين فى علوم الفضاء، والتعاون لإنشاء وتنمية علاقات التعاون بينهما فى كل مجالات تكنولوجيا الفضاء التى تحقق أهداف التنمية المستدامة، وتبادل الخبرات العلمية والتقنية فى مجالات التعليم والتدريب والدراسات العليا والبحث العلمى وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات العلمية.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس وكالة الفضاء المصرية اليوم لمقر الأكاديمية البحرية بالإسكندرية وقام وفد وكالة الفضاء المصرية برئاسة الدكتور محمد القوصى بعمل جولة فى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وحضور فيلم وثائقى عن الكليات والمعاهد وشرح أنشطة الأكاديمية وتم هذا بالقبة السماوية بالأكاديمية.
وزار الوفد مجمع المحاكمات المتكامل الخاص بالأكاديمية.
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