سكرتير البابا شنودة يتذكر مواقفه فى حرب أكتوبر

وقال القمص بولس، فى تصريحاته، كان البابا شنودة الثالث شخصية وطنية بطبيعته حتى قبل كونه بطريركًا، إذ روى اهتمامه بمشاكل الوطن وتفاعله معها منذ كان شابًا، وكيف كان يتابع نشاط حزب الوفد آنذاك وإعجابه بخطب وكلمات الراحل مكرم باشا عبيد.

وأضاف: "بعد توليه مسؤولية الكنيسة قبل تجليسه أدلى بتصريحات لمحطات أجنبية بتمنيه السلام والانتصار لمصر وتحرير الأراضى المحتلة، وقال القمص بولس: "قام البابا شنودة بزيارة للجبهة عدة مرات قبل حرب أكتوبر1973 وبعدها، ومعه مجموعة كبيرة من المطارنة والأساقفة، وزار الجرحى فى المستشفيات بعد الحرب وقدم لهم الهدايا".

وتابع: "حث الأباء الأساقفة والكهنة ورؤساء الجمعيات على بث الروح الوطنية فى جموع المسيحيين لإيمانه بالمواطنة وحب لمصر، كما شكل البابا شنودة لجانًا لجمع التبرعات داخل مصر وخارجها لتسهم الكنيسة معنويًا وماديًا فى الحرب، فقدمت الكنيسة 100 ألف بطانية وأطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية للمستشفيات".

وأضاف: "عمل قداسته على شرح صورة مصر للعالم لمكانة الكنيسة القبطية شكل قداسته لجنة برئاسة المتنيح الأنبا صموئيل أسقف الخدمات، لتشرح موقف مصر لكنائس العالم والإعلام العالمى، فقد كان نيافته يتمتع بعلاقات خارجية رائعة، كما ألقى قداسته كلمة بالإنجليزية لقناة BBC يتمنى فيها السلام للشرق الأوسط".

وسخَّر قداسته قلمه لهذا فكانت كل مقالاته وقتها عن مصر السلام وانتصارها وأن إسرائيل لم تعد شعب الله المختار وأن سيناء أرض مصرية وليست أرض الموعد بالنسبة لهم، والقى بهذا محاضرة فى نقابة الصحفيين، و حتى نياحته كان يشيد بمصر وكيف أنها فى 6 سنوات تحول الهزيمة الكبرى فى 1967 إلى إنتصار عظيم فى حرب 1973.