فيديو.. مصر ترسل الرحلة الرابعة من خطوط إنتاج الخبز الميدانية إلى السودان

وأوضح المتحدث العسكرى فى بيان له على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن ذلك جاء استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة بدعم الأشقاء السودانيين فى أزمتهم الحالية.
وأوضح المتحدث أنه من المقرر أن يتم تدريب الكوادر السودانية بواسطة الفنيين المصريين المرافقين لخطوط إنتاج الخبز على الاستخدام الأمثل لخطوط الإنتاج طبقا لقواعد التشغيل بعد تركيبها، وسيتم تركيب خطوط إنتاج الخبز فى المناطق الأكثر تضررا من آثار السيول بعد التنسيق مع الجانب السودانى.
ويأتى إرسال تلك المخابز النصف آلية الميدانية للمساهمة فى التخفيف من آثار السيول وما نتج عنها من نقص ملحوظ فى الخبز بالعديد من المناطق فى السودان.
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