أخبار عاجلة
الرعاية الصحية: إجراء قسطرة مخية لـ مسنة بمنظومة التأمين الصحي بـ 300 جنيه -
الكاتب الصحفي مؤنس زهيري مشيدا بـ أبو العينين: من يساعد مواطنا بسيطا يستطيع أن يساعد وينهض بوطن كبير -
الشوربجى يهنىء سعيد عبده لتجديد الثقة فى انتخابه رئيسا لاتحاد الناشرين المصريين -
النقابة تخاطب رئيس الوزراء لسد عجز الأطباء البيطريين وتتواصل مع هيئة سلامة الغذاء -
الصحة: تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة -
شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد جمال على السوشيال ميديا -
من داخل سيارتها.. زينة: حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب -
أخبار الفن.. الإفراج عن هيا الشعيبى بعد المقطع الإباحي.. mbc تكشف لغز قتيل فيلا نانسى عجرم -
موجز السوشيال.. كواليس مسلسل الاختيار مع إسعاد يونس وأمير كرارة وبيتر ميمي.. وعمر كمال يوجه رسالة لجمهوره -
طبيب ترامب: الرئيس لم يعد معديا لمن يخالطه -

وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش والمناطق لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري...

أخبار مصرية تبليغ
وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش والمناطق لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري...
وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش والمناطق لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري...

أناب الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة الإحتفال بالذكرى السابعة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة .

حيث قام قائد الجيش الثانى الميدانى يرافقه محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثانى وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواحهم الطاهرة .

وفى نطاق الجيش الثالث الميدانى قام قائد الجيش الثالث الميدانى ومحافظ السويس ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثالث الميدانى .

وفى المنطقة المركزية العسكرية قام قائد المنطقة يرافقه محافظ القاهرة ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة المركزية العسكرية .

وقام قـائد المنطقة الغربية العسكرية يرافقه محافظ مطروح ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الغربية.

وفى نطاق المنطقة الشمالية العسكرية قام قائد المنطقة يرافقه محافظ الأسكندرية ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الشمالية العسكرية .

وقام قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يرافقه محافظ أسيوط ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الجنوبية العسكرية وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواحهم الطاهرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش والمناطق لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 