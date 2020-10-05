رويترز: رئيسة إثيوبيا تتحدى الشرعية الدولية وتعلن بدء توليد الكهرباء بعد 12 شهرا

فى تحد للشرعية الدولية، ذكرت وكالة رويترز أن الرئيسة الأثيوبية، سهلورق زودي، أعلنت بدء توليد الكهرباء من سد النهضة بعد 12 شهرا.
وقالت الرئيسة الإثيوبية اليوم الاثنين إن السد الكهرومائي الجديد العملاق الذي شيدته بلادها على النيل الأزرق سيبدأ توليد الكهرباء في غضون 12 شهرا.
وقالت الرئيسة سهلورق زودي في كلمة أمام البرلمان "هذا العام سيكون العام الذي سيبدأ فيه سد النهضة الإثيوبي العظيم في توليد الكهرباء من توربينين اثنين."
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