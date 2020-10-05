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عقب تبادل لإطلاق النيران.. مصرع عنصر إجرامي شديدة الخطورة في مزرعة بأسيوط

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عقب تبادل لإطلاق النيران.. مصرع عنصر إجرامي شديدة الخطورة في مزرعة بأسيوط
عقب تبادل لإطلاق النيران.. مصرع عنصر إجرامي شديدة الخطورة في مزرعة بأسيوط

لقي عنصر إجرامي شديدة الخطورة مصرعه عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن وضبط اثنين آخرين بمزرعة بأسيوط.

 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إداراة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط اختباء (3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز أسيوط) بإحدى المزارع بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة قسم أسيوط الجديدة. 

 

 

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بمأمورية مدعومةً بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات فبادلتهم القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف، وبتمشيط منطقة الزراعات المحيطة بالمزرعة تبين مصرع أحدهم إثر إصابته بعدة طلقات متفرقة وعثر بجواره على (بندقية آلية - 7 خزينة - 150 طلقة من ذات العيار)، وأمكن ضبط العنصرين الآخرين، وعثر بحوزتهما على (2 بندقية آلية - 4 خزينة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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