الوطنية للصحافة تهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى احتفالات أكتوبر المجيدة

بعث عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأضاف "الشوربجي"، في برقيته، إلى أن هذه المناسبة العظيمة والذكرى المجيدة التي تؤكد دائما على اعتزاز وفخر الشعب المصري بقواته المسلحة ورجالها ...الذين قدموا ومازالوا يقدمون أرواحهم فداءً للوطن وحفاظًا على كرامته وأراضيه.

وأكد ضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية صفًا واحدًا جنودًا أوفياء لمواصلة برامج وخطط التنمية بكافة ربوع البلاد بكل أمانة وصدق لاستمرار التقدم والازدهار، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى الغالية علي مصرنا الغالية بموفور الخير والأمن والسلامة.