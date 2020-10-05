سفير مصر في سريلانكا يبحث فتح أسواق الدولتين للمصدرين والمستثمرين

التقى أمس الأحد، السفير حسين السحرتي، سفير جمهورية مصر العربية في كولومبو، بوزير التجارة بالحكومة السريلانكية الجديدة "د. باندولا جوناواردنا"، حيث قدم السحرتي التهنئة للوزير على توليه المنصب مُعربًا عن تطلع مصر لترقية العلاقات مع الجانب السريلانكي في شتى المجالات، وخاصة العلاقات التجارية التي كانت تعتبر دائمًا قاطرة التعاون المُشترك بين الدولتين.

وقد تناول اللقاء استعراض تاريخ ومستقبل العلاقات التجارية بين مصر وسريلانكا، مع الإقرار بأنه على الرغم من تسجيل حجم التبادل التجاري بين الدولتين مستوى بلغ نحو 50 مليون دولار سنويًا، وهو المعدل الذي لا يعكس الفرص الكبيرة المتاحة لدى الجانبين، إلا أن العام الأخير قد شهد عددًا من الخطوات الإيجابية التي تؤشر بازدهار العلاقات التجارية بينهما.

وتتمثل أهم تلك الخطوات في انعقاد الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين وزارتيّ خارجية الدولتين بالقاهرة في 12 ديسمبر 2019 وما تم الاتفاق عليه خلالها من إعادة فتح أسواق الدولتين للصادرات بشكل أوسع، ونجاح كل دولة في تصدير كميات كبيرة من منتجاتها للدولة الأخرى منذ مطلع العام الجاري وخلال أزمة فيروس كورونا المستجد، لا سيما المنتجات السريلانكية من الشاي وجوز الهند والكاكاو والمنتجات المطاطية والتجهيزات الطبية الوقائية، وبالمثل الصادرات المصرية من الموالح والخضر والأغذية المُعلبة، وكذلك تسيير أولى رحلات شركة مصر للطيران للشحن الجوي إلى مطار كولومبو منذ مطلع شهر أغسطس الماضي.

أعرب وزير التجارة عن اعتزازه الشخصي بالعلاقات التاريخية المتميزة بين مصر وسريلانكا، مؤكدًا حرص الحكومة السريلانكية الجديدة على دفع علاقات التعاون مع مصر في شتى المجالات.

وقد تم الاتفاق في هذا الصدد على الإسراع في التوقيع على مشروعات الاتفاقيات المطروحة بين الجانبين في المجال الاقتصادي وتفعيل القائم منها، والدفع قُدمًا بإحياء المفاوضات التجارية في إطار اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بُغية التوصل إلى اتفاق للتجارة التفضيلية أو الحرة بين الدولتين، بالإضافة إلى تنظيم معارض وفعاليات تجارية مشتركة لفتح أسواق الدولتين للمصدرين والمستثمرين.

كما تم بحث إمكانية التعاون بين الجانبين في إنتاج بطاريات الطاقة الشمسية في ضوء ما تتمتع به الدولتان من خبرة تكنولوجية وعلمية في هذا المجال.