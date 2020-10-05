صور.. محافظ القاهرة يستقبل وفدا من ممثلى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين

وأكد عبدالعال، فى بيان للمحافظة، اليوم الإثنين، أن البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية المؤهلة علميًا وعمليًا لتتوافق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وفهم الأساليب الحديثة فى صنع السياسات والإدارة وصنع القرار، مشيرًا إلى أن زيارة الوفد للمحافظة تهدف إلى التدريب العملى والمعايشة الميدانية لجميع القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ، على أهمية العنصر البشرى كأحد مقومات النجاح فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التدريب والتأهيل المستمر بهدف بناء صف ثانى من القيادات، لافتًا إلى أن جميع إمكانيات المحافظة ستكون متاحة لهم خلال فترة التدريب على مدار شهر أكتوبر، من خلال برنامج تدريبى مكثف سيتم تنفيذه تحت إشراف نواب المحافظ ليمكنهم من خلاله التعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإدارى وجميع العمليات والإجراءات التى تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو الأحياء أو مديريات الخدمات.

واستعرض محافظ القاهرة، خلال اللقاء أهم الملفات الجارى العمل بها داخل المحافظة خصوصًا ملف القضاء على العشوائيات، والمحاور المرورية الجديدة وتطوير منطقة شق الثعبان والنقل العام والمرور وجهود استرداد أراضى الدولة.

شهد اللقاء المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور حسام فوزى، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء محمد حنفى، سكرتير عام محافظة القاهرة.

يأتى ذلك فى إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، وحرص الدولة على تأهيل الكوادر الشابة للقيادة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستهداف الشباب ببرامج تدريبية لرفع مستواهم من خلال تأهليهم بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمى والعملى، وتطبيق الأساليب والطرق الحديثة فى الإدارة وصنع القرار بكفاءة عالية تؤهلهم لتولى زمام القيادة فى العديد من الوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة بما يعود بالنفع على الوطن بجميع قطاعاته.