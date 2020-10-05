فوز 55 عالما مصريا بجوائز الدولة للعلوم

أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، منذ قليل برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس مجلس الأكاديمية والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس وبحضور جميع أعضاء المجلس حضورياً أو من خلال ويبكس لمن لم يستطيع الحضور إلى مقر الأكاديمية أسماء الفائزين بجميع جوائز الدولة والهيئات والأفراد والمرأة والرواد وشباب الباحثين الأفارقة.





وبلغ العدد الإجمالى للجوائز 109 جائزة وهى المرة الأولى التى يتم فيها الإعلان عن كل الجوائز فى مرة واحدة، وعليه يُعتبر اليوم هو من أبرز الأحداث العلمية المهمة بعد عيد العلم، وينتظره جميع العلماء وشباب الباحثين فى مصر وأفريقيا، وهو بمثابة تكريماً من الدولة وتقديراً منها لجهود العلماء فى الارتقاء بالوطن.

وقد بلغ عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام 55 جائزة بإجمالى 5 مليون و300 ألف جنيه، هذا بخلاف الجوائز الخاصة المقدمة من مجلس الأكاديمية وهم الرواد والمرأة لعام 2019 بإجمالى 690 ألف جنية وشباب الباحثين الأفارقة لعام 2020 بقيمة 20 ألف دولار، والتى بلغ عددهم 13 جائزة، أما عن جوائز الهيئات والأفراد لعام 2019 فقد بلغ عدد الفائزين 41 فائز لتصل القيمة المالية الإجمالية لجوائز الهيئات والأفراد مليون و190 ألف جنيه وهى الجوائز المقدمة من قبِل الوزارات والهيئات ووحدات الإنتاج الوطنية والمؤسسات العلمية والأفراد على أعمال الوقف الخيرى لدعم البحث العلمى.

وفازا أستاذ دكتور هشام فؤاد محمد، ودكتور يحى أحمد بهى الدين، بجائزة النيل فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، وجوائز الدولة التقديرية مُنحت لـ 8 فائزيــن وتم حجب جائزتان، وبالنسبة لجوائز الدولة للتفوق فقد منحت لسبع فائزين، أما جوائز الدولة التشجيعية مُنحت منها هذا العام 38 جائزة لعدد 38 فائزاً وحُجبت جائزتان.

وأعلن المجلس أن جامعة القاهرة، كان لها النصيب الأكبر حيث حصلت على 10 جوائز، ويأتى المركز القومى للبحوث فى المرتبة الثانية بحصوله على 8 جوائز، ويليهم جامعة عين شمس، المنصورة، والزقازيق حيث حصل كلٌ منهم على 5 جوائز، وتأتى بعد ذلك جامعة طنطا حيث حصلت على 4 جوائز، ثم جامعة المنوفية والتى حصدت 3 جوائز، ثم يليها جامعة الإسكندرية، أسيوط، قناة السويس، النيل الأهلية، الجامعة الأمريكية، ومدينة الأبحاث العلمية حيث حصدوا جائزتان لكل منهم، لتتساوى كلٌ من جامعة كفر الشيخ، دمياط، بنى سويف، المنيا، الوادى الجديد، مدينة زويل، البريطانية، القومى للبحوث الفلكية، أكاديمية السادات، القومى لعلوم الليزر، هيئة الطاقة الذرية، ومستشفى 57357 حيث حصل كلٌ منهم على جائزة واحدة ما بين جوائز للنيل والتقديرية، التفوق، التشجيعية، الرواد، والمرأة.

وتم إعلان الأسماء كاملة على موقع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg