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القومى للإعاقة يهنئ السيسى بنصر أكتوبر

أخبار مصرية أحمد عبد الحافظ 2020-10-05 17:16 تبليغ
القومى للإعاقة يهنئ السيسى بنصر أكتوبر
القومى للإعاقة يهنئ السيسى بنصر أكتوبر
هنأ المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، اليوم الإثنين، الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورجال القوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.

وقال الدكتور أشرف مرعى، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، إن ذكرى نصر أكتوبر ستظل دوما رمزا للعزة والكرامة والاعتزاز بالمقاتل المصرى، الذى جسد فى ملحمة بطولية أروع الأمثلة فى حب الوطن.

وأكد المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أن القوات المسلحة ستظل دوما درع الوطن وسيفه الحاسم، والدليل على ذلك تلاحم الجيش والشرطة والشعب فى معركة الكرامة.

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