أمل رمزى : انتصارات أكتوبر قلبت الموازين العسكرية فى العالم

هنأت أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجميع قيادات وأفراد القوات المسلحة المصرية وجموع الشعب المصرى بمناسبة ذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة.





وقالت أمل رمزى، فى بيان، اليوم، إن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ترمز لإنتصار الجيش المصرى على قوات الإحتلال الإسرائيلى فى حرب 1973 والتى أعطت فيها قواتنا المسلحة درساً نموذجياً يحتذى به فى فنون الحرب والقتال وإدارة المعارك من خلال التكتيك القتالى والتخطيط الاستراتيجى والقيادة الرشيدة.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن المصريين قدموا أرواحهم ودمائهم من أجل فداء الوطن واستعادة الأرض واسترداد الحق، فسطروا أروع صفحات البطولة فى ملحمة تاريخية شهد لها العالم أجمع مما جعلها مادة للدراسة فى جميع المعاهد العسكرية فى العصر الحديث.

وتابعت أمل رمزى: أسفرت حرب أكتوبر عن نتائج مباشرة على الصعيدين المحلى والعالمى من بينها قلب الموازين العسكرية فى العالم شرقا وغربا وتغيير الاستراتيجيات العسكرية فى العالم، والتأثير على مستقبل الكثير من الأسلحة والمعدات.

وواصلت عضو مجلس الشيوخ : كما أعادت الحرب الثقة للمقاتل المصرى والعربى بنفسه وقيادته وعدالة قضيته، وجسدت الوحدة العربية فى أروع صورها، من خلال تعاون جميع الدول العربية مع مصر، كما جعلت من العرب قوة دولية لها ثقلها.

ولفتت إلى أن تضحيات المصريين ممتدة عبر التاريخ للدفاع عن وطنهم ودرء الأخطار عنه دون كلل أو ملل، مطالبة بضرورة تعريف الأجيال الشابة تاريخنا العظيم والمشرف من أجل أن يكونوا على علم كامل ووعى تام بما حدث وما يجب عليهم أن يكملوه فى مسيرة البناء.

واختتمت: نريد أن نستلهم روح حرب أكتوبر المجيدة فى وقتنا الحالى من أجل مواجهة الأخطار المتعددة التى تحيط بدولتنا الغالية، ونريد الثبات على الوقوف صفا واحداً خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة للتصدى بكل حسم لأعداء الوطن فى الداخل والخارج، لتبقى مصر قوية وعزيزة وأبية على المؤامرات.