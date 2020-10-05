البرلمان العربى: نصر أكتوبر علامة تاريخية مضيئة فى تاريخ مصر

وقال السلمى: "إننا نستذكر انتصارات حرب أكتوبر المجيدة بكل الفخر والاعتزاز، وسيظل هذا الانتصار علامة تاريخية مضيئة فى تاريخ مصر وقواتها المُسلحة الباسلة، التى بذلت تضحيات غالية ودماء زكية حفاظا على الأرض واسترداد الكرامة، وما تمثله هذه الذكرى من وحدة وتلاحم وتضامنٍ وتعاون وتنسيق بين الدول العربية فى مواجهة عدو غاشم، حتى تحققت ملحمة النصر الخالدة، وحققت الجيوش العربية وفى مقدمتها الجيش المصرى إنجازا عسكريا واستراتيجيا كبيرا شهد به العالم، وسطر فيها شهدائنا الأبرار بتضحياتهم واستبسالهم أعظم صور الوطنية، وامتزجت فيه الدماء المصرية والعربية معا مُجسدة بذلك أسمى عُرى الروابط الأخوية والعلاقات المتينة بين الدول والقيادات والشعوب العربية فداءً للوطن ودفاعا عن العزة والكرامة".

وثمن رئيس البرلمان العربى، المواقف المشرفة لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لنُصرة القضايا العربية والدفاع عن الأمن القومى العربى، مجددا تضامن البرلمان العربى التام مع مصر ودعمها فى كل ما تتخذه من إجراءات لمكافحة التطرف والإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية، وحفظ أمنها وضمان استقرارها وسلامة مواطنيها.