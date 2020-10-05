٥٥ من أبناء الجيلين الرابع والخامس للمصريين بنيوزيلندا في زيارة افتراضية للمتحف...

في إطار الملتقيات التي تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لأبناء المصريين بالخارج من الأجيال المختلفة، وفي ضوء مبادرة "اتكلم مصري" التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا لترسيخ الهوية المصرية الوطنية لدى أبنائنا بالخارج، نظمت وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار زيارة افتراضية للمتحف المصري لوفد الأطفال أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بنيوزيلندا الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات إلى 12 سنة، عبر الإنترنت، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الهجرة وشركة "ويل سبرينج"، لتعميق الهوية والانتماء وغرس الحس الوطني في هؤلاء الصغار.

من جانبها، وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج الشكر للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لتعاونه الدائم في إطار مبادرات وأنشطة وزارة الهجرة ومن بينها معسكرات الأجيال الرابعة والخامسة لأبناء المصريين بالخارج، من خلال تنظيم زيارات للأماكن التراثية والآثار المصرية، مشيرة لأهمية اطلاع هذه الشريحة العمرية على تاريخ وعظمة وطنهم مما يساهم بشكل مباشر في ربطهم بمصر.

فيما أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إلى استعداد الوزارة لفتح المواقع والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة لأبناء المصريين بالخارج من الأجيال المختلفة ضمن مبادرة " اتكلم مصري"، وذلك لرفع الوعي الأثري لديهم و روح الانتماء لوطنهم، بالإضافة إلى التعرف بصورة أعمق عن حضارة بلدهم العريقة مما يعمل على ترسيخ الهوية المصرية الوطنية لدى أبنائنا بالخارج.