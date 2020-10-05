عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة أسوان .
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض تقريرًا أعده أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حول مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الخاص غير النفطى المصرى عن شهر سبتمبر 2020.
وأعلن أسامة الجوهرى أن التقرير أظهر تحسُّنَ نتائج مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الخاص غير النفطى المصرى، حيث سجلت قيمة المؤشر 50.4 نقطة فى شهر سبتمبر، وكانت هذه أول قراءة تتجاوز المستوى المحايد (50 نقطة) منذ يوليو 2019، مقابل 49.4 نقطة فى أغسطس.
وأكد الجوهرى، خلال التقرير، أن قيمة المؤشر تعكس أن القطاع الخاص غير النفطى سجل أول انتعاش اقتصادى له منذ 14 شهرًا خلال شهر سبتمبر 2020، حيث أدى التحسن فى طلب المستهلكين ومبيعات التصدير إلى ارتفاع أقوى فى النشاط التجاري.
وأوضح أن الارتفاع فى مؤشر مدراء المشتريات المصرى جاء مدعومًا بشكل رئيس بارتفاع أربعة مؤشرات من المؤشرات الفرعية المكونة له؛ حيث ارتفع مؤشر الإنتاج ليصل إلى 51.0 نقطة فى سبتمبر مقابل 50.5 نقطة فى أغسطس، وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 51.9 نقطة فى سبتمبر مقابل 51.2 نقطة فى أغسطس، وارتفع مؤشر التوظيف من 45.9 نقطة فى أغسطس إلى 48.3 نقطة فى سبتمبر، وارتفع مؤشر مخزون المشتريات إلى 50.1 نقطة فى سبتمبر مقارنةً بنحو 49.1 نقطة فى أغسطس. فى حين انخفض مؤشر مواعيد تسليم الموردين بشكل طفيف ليسجل 50.8 نقطة فى سبتمبر مقابل 51.0 نقطة فى أغسطس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى يتابع المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة اسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.