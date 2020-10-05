مدبولى يتابع المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة اسوان

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة أسوان .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض تقريرًا أعده أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حول مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الخاص غير النفطى المصرى عن شهر سبتمبر 2020.

وأعلن أسامة الجوهرى أن التقرير أظهر تحسُّنَ نتائج مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الخاص غير النفطى المصرى، حيث سجلت قيمة المؤشر 50.4 نقطة فى شهر سبتمبر، وكانت هذه أول قراءة تتجاوز المستوى المحايد (50 نقطة) منذ يوليو 2019، مقابل 49.4 نقطة فى أغسطس.

وأكد الجوهرى، خلال التقرير، أن قيمة المؤشر تعكس أن القطاع الخاص غير النفطى سجل أول انتعاش اقتصادى له منذ 14 شهرًا خلال شهر سبتمبر 2020، حيث أدى التحسن فى طلب المستهلكين ومبيعات التصدير إلى ارتفاع أقوى فى النشاط التجاري.

وأوضح أن الارتفاع فى مؤشر مدراء المشتريات المصرى جاء مدعومًا بشكل رئيس بارتفاع أربعة مؤشرات من المؤشرات الفرعية المكونة له؛ حيث ارتفع مؤشر الإنتاج ليصل إلى 51.0 نقطة فى سبتمبر مقابل 50.5 نقطة فى أغسطس، وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 51.9 نقطة فى سبتمبر مقابل 51.2 نقطة فى أغسطس، وارتفع مؤشر التوظيف من 45.9 نقطة فى أغسطس إلى 48.3 نقطة فى سبتمبر، وارتفع مؤشر مخزون المشتريات إلى 50.1 نقطة فى سبتمبر مقارنةً بنحو 49.1 نقطة فى أغسطس. فى حين انخفض مؤشر مواعيد تسليم الموردين بشكل طفيف ليسجل 50.8 نقطة فى سبتمبر مقابل 51.0 نقطة فى أغسطس.