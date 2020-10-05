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الأنبا عمانوئيل عياد يزور كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بحجازة

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الأنبا عمانوئيل عياد يزور كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بحجازة
الأنبا عمانوئيل عياد يزور كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بحجازة
زار الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس- بحجازة، حيث ترأس صلاة القداس الإلهي، بمشاركة الأب ميشيل لوكلير، والشماس الإنجيلي ميخائيل عوض.
وعقب صلاة القداس، كان هناك إفطار المحبة مع شعب الرعية، كما تفقد الأنبا عمانوئيل عياد المرضى، وقام بزيارة بعض أسر الرعية. 

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وقدم غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد النصر 6 أكتوبر.

وجاء في نص البرقية، "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية الكاثوليكية ، نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بعيد النصر 6 أكتوبر.

وتابع قائلا، ندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملؤها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها".

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