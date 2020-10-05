رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لمتابعة مشروعات أسوان

عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة مشروعات محافظة أسوان، وذلك في اطار المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات . ويتابع الاجتماع موقف المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظة والخطة الاستثمارية للمشروعات ومنها القطاع الصحي والتعليم والخدمي. كما يتابع موقف التصالح في مخالفات البناء و عدد من تقدموا للتصالح حتي الان في محافظة اسوان

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