صور.. انطلاق الاجتماع الوزارى حول ليبيا بحضور سامح شكرى

وبحسب ما ذكره المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، عبر موقع "تويتر"، يعقد الاجتماع بدعوة من كل من الأمم المتحدة وألمانيا، وذلك عبر الفيديو كونفرنس.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع آخر المستجدات على الساحة الليبية.