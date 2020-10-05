طلاب الجامعة البريطانية يحصدون المراكز الأولى بالمدرسة الصيفية بهامبورج

وتتمثل الشراكة فى العمل على مشروع مشترك تحت عنوان "العقلانية الاقتصادية للتشريع فى المنطقة العربية: حدود تعديل النص القانونى"، وهو المشروع الأول من نوعه فى الشرق الأوسط.

وصرح الدكتور حسن عبدالحميد، أنه فى ظل هذا المشروع، نظم مركز الاقتصاد والقانون بكلية القانون بجامعة هامبورج بألمانيا، فعاليات المدرسة الصيفية خلال شهرى أغسطس وسبتمر الماضيين، باستخدام تقنية التعليم التفاعلى عبر الإنترنت، وشارك فى هذه المدرسة من كلية القانون بالجامعة البريطانية 12 طالبا وطالبة، ممن وقع عليهم الاختيار وفقا لمعايير محددة من سنوات الدراسة الأربع بالإضافة لمشاركة طلبة من عدة كليات أخرى من داخل وخارج مصر، لتلقى المزيد من التدريبات والمشاركة فى عدد من ورش العمل والمحاضرات، على أن يقدم كل منهم دراسة بحثية، تم عرضها للتقييم عبر لجنة من أساتذة كلية القانون بجامعة هامبورج، لاختيار أفضلها ليكون لصاحبها شرف الحصول على منحة دراسية فى جامعة هامبورج، مع نهاية هذا العام، لتمثيل كلية القانون بالجامعة البريطانية.

وأضاف: "هذه المدرسة الصيفية استمرت من يوم 7 أغسطس حتى 9 سبتمبر2020، وشملت محاضرات وورش عمل فى مجالات: مقدمة لعلم الاقتصاد والقانون، مقدمة لاقتصاديات الدين، اقتصاديات قانون الأسرة، اقتصاديات قانون المواريث وطرق البحث فى القانون والاقتصاد".

وأشار عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، إلى أنه عقب انتهاء كل مجموعة من المحاضرات، يتم تكليف الطلبة بتقديم مقال للإجابة على الأسئلة المطروحة من المحاضر ويتم تقييمهم، بالإضافة للمشروع النهائى وهو عبارة عن تقديم مقدمة بحث عن أحد الموضوعات البحثية فى اقتصاديات قانون الأسرة وقانون المواريث.

لافتًا إلى أن الطلبة عملوا فى مجموعات وأسفر هذا العمل الجماعى عن نتائج مشرفة أدت لحصولهم على منحة خدمة التبادل الأكاديمى، على أن يتم استكمال العمل على الأبحاث بداية من شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح أن الطلبة أبرز كل منهم تفوقًا وتميزًا ملحوظًا بين جميع المشاركين من داخل وخارج مصر، وحصل سبعة من طلبة كلية القانون بالجامعة البريطانية على منحة مقدمة من خدمة التبادل الأكاديمى الألمانية DAAD لمدة شهر، للبحث والمشاركة فى أبحاث أكاديمية فى كلية القانون بجامعة هامبورج بألمانيا.

وهؤلاء الطلبة هم طلبة الفرقة الثالثة "محمود حازم ومحمد عصام ونادين أدهم ووجيه هشام"، وطلبة الفرقة الثانية "أمينة ياسر وهادية ناصر وياسمين أحمد بدوى".

يأتى ذلك فى إطار الحرص الدائم من كلية القانون بالجامعة البريطانية بمصر، على تعزيز قدرات طلابها وتأهيلهم لسوق العمل من خلال تنمية مهاراتهم، وفى إطار خطتها الطموحة للتواصل والتفاعل مع الكيانات العلمية الدولية، عبر المزيد من الشراكات والبروتوكولات.