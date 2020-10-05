فيديو: فلسفة الخطة حققت أهدافها.. القوات المسلحة تواصل احتفالها بنصر أكتوبر

ويعرض بالفيديوهات مقتطفات من كلمات الفريق سعد الدين الشاذلى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة أثناء أكتوبر 1973، والذى قال فيه : "فلسفة الخطة حققت كل اللى ما نهدف إليه وكل ما يكرهه العدو .. حجمنا القوات الجوية الخاصة به .. أرغمناه على أن يقاتل بالمواجهة، وهو لا يحب هذا الأسلوب من القتال إطلاقًا، وفرضنا عليه قتالا لمدة طويلة، نستطيع أن نطيل القتال لمدة شهور دون أن نتأثر وهو يتأثر".
كما عرض مقتطفات من أحاديث الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والذى قال : "ولقد كنت أعرف جوهر قواتنا المسلحة، ولم يكن حديثى عنها رجمًا بالغيب ولا تكهنًا، لقد خرجت من صفوف هذه القوات المسلحة وعشت بنفسى تقاليدها وتشرفت بالخدمة فى صفوفها وتحت ألويتها، إن سجل هذه القوات كان باهرًا ".
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