صور.. هالة زايد: المجمع الطبى بالإسماعيلية جاهز للعمل بمنظومة التأمين الصحى

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، يرافقها شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، والدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزيرة لشؤون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، مجمع الإسماعيلية الطبى، فى إطار متابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة بدأت جولتها بتفقد مركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك البولية المتواجد داخل مجمع الإسماعيلية الطبى، وتفقدت العيادات الخارجة وغرف المرضى ووحدات الرعاية المركزة، للاطمئنان على جاهزيتها، مشيرًا إلى أن الوزيرة حرصت على مراجعة دورة المريض داخل المركز لضمان تقديم أفضل خدمة طبية بكل سهولة ويسر، لافتًا إلى أن المركز يضم 108 ماكينات غسيل كلوى، و4 غرف عمليات، بالإضافة إلى 12 عيادة متخصصة فى أمراض الكلى والمسالك البولية.

وأضاف مجاهد، أن الوزيرة تفقدت صيدلية المركز وغرف الغسيل الكلوى للاطمئنان على جاهزيتها من حيث المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة لبدء التشغيل، وفقًا لمعايير الجودة بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، كما تفقدت أماكن انتظار المرضى بالمركز، وأشادت بالتجهيزات وطريقة تنسيقها مما ييسر على المرضى.

وتابع أن الوزيرة استكملت جولتها بتفقد المبنى الرئيسى بمجمع الإسماعيلية الطبى، وتفقدت غرف المرضى بوحدتى الرعاية المركزة والمتوسطة، موجهة بسرعة الانتهاء من التجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة لبدء التشغيل، كما راجعت أعمال التشطيبات النهائية بالمجمع، مضيفًا أن الوزيرة تفقدت قاعة المؤتمرات بالمجمع وأشادت بمستوى التجهيزات بالقاعة، كما اطلعت على الخرائط الهندسية للمنشآت الصحية بالإسماعيلية والتى تدخل ضمن أعمال التطوير ورفع الكفاءة للعمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

ولفت إلى أن الوزيرة وجهت رئيس هيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحى الشامل، بسرعة الانتهاء من تركيب وتشغيل جميع الأجهزة الطبية واختبارها، بالإضافة إلى اختبار أنظمة تشغيل المجمع بالكامل، من أنظمة استدعاء آلى، وإطفاء وحرائق تمهيدًا للشتغيل التجريبى للمجمع بالمنظومة الجديدة.

وفى ذات السياق، أشار إلى أن وزيرة الصحة ومحافظ الإسماعيلية، عقدا اجتماعًا بالشركات المنفذة لأعمال الإنشاء والتطوير بالمجمع، لمتابعة الموقف من التجهيزات النهائية اللازمة لتشغيل المجمع، بحضور كل من الدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزيرة لشؤون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، وعدد من الأطباء والمهندسين والفنيين العاملين بالمجمع.

وذكر أن الوزيرة، أشادت خلال الاجتماع بسرعة الإنجاز فى أعمال التطوير والإنشاء بمجمع الإسماعيلية الطبى، والتى تتم على أعلى مستوى، ووفقًا لأحدث المعايير العالمية، موجهة الشكر لجميع العاملين بالمجمع لما يبذلونه من جهد وتفانى فى العمل لخدمة وطنهم.

ومن جانبه، أشاد محافظ الإسماعيلية، بما تم من أعمال التطوير والإنشاءات الجارية بالمستشفيات والوحدات الصحية بالإسماعيلية على أعلى مستوى وفى وقت زمنى قياسى، لتقديم خدمة طبية مميزة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، مؤكدًا تقديم جميع سبل الدعم اللازم لاستكمال العمل بالمنظومة الجديدة لخدمة أهالى المحافظة.

كما وجه المحافظ، الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لما تبذله من جهد للنهوض بالمنظومة الصحية سواء بمحافظة الإسماعيلية أو المحافظات الأخرى، وحرصها على المتابعة المستمرة لجميع التجهيزات بمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد من خلال سلسلة من الزيارات الميدانية التى تجريها دوريًا للمنشآت الطبية بالمحافظة، تمهيدًا للتشغيل التجريبى للمنظومة بالمحافظة.

جدير بالذكر أن محافظة الإسماعيلية تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وتشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى شهر يوليو من العام الماضى.