التضامن: فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينجح في تسليم طفلة بالشارع لأسرتها

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق أطفال وكبار بلا مأوى للتعامل مع البلاغ الوارد بوجود فتاة مضطربة نفسيا بمنطقة المرج للتعامل مع الحالة.

وتبين من دراسة الحالة أن الطفلة تدعى م.م.ع ١٦ عامًا مضطربة نفسيا، كانت متواجدة مع أسرة المبلغ، وتم التواصل مع والد الطفلة هاتفيا، وتبين أنه مسن وأقر أنها ابنته ومتغيبة منذ ٥ شهور، وقد فوّض أحد المقربين له من بلدته المتواجد بالقاهرة حالياً لاستلامها.

وتم التحدث مع الأب وطلب تصوير الأوراق الثبوتية له وللفتاة وتم إرسالها عن طريق أحد الجيران ، كما جمّع الفريق المستندات ذهب لقسم شرطة المرج وتم العرض علي نائب المأمور مع ملاحظة سلوك الحالة.

تواصل القسم مع النيابة العامة وشرح الموضوع، وجاء رد النيابة العامة هاتفيا بعدم وجود مانع من تسليم الحالة لقريبها، طالما تم بحث الموضوع من خلال فريق برنامج أطفال بلا مأوى.

وحرصا على حالة الطفلة تم إرسال مندوب عن البرنامج لحضور تسليم الطفلة للأب ببلده المقيم بها وهي المنصورة، وسيدرس فريق إدارة الحالة حالة الأسرة ومتابعتها.