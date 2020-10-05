غادر القاهرة، مساء اليوم الاثنين، الرئيس الكينى أوهورو كينياتا كينيا، بعد زيارة لمصر استغرقت يومين، حيث كان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى على رأس مودعيه بمطار القاهرة الدولي.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى استقبل، مساء أمس، بقصر الاتحادية نظيره الكينى أوهورو كينياتا، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وأكد الرئيس السيسى حرص مصر على تقديم خبرتها التنموية إلى كينيا فى مجال المشروعات القومية الكبرى لا سيما فى قطاعات البنية التحتية والإسكان والمرافق والطرق من خلال الشركات المصرية المتخصصة التى أصبحت لديها تجربة وخبرة عريقة فى هذا المجال.
من جانبه، أعرب الرئيس كينياتا عن تقدير بلاده الكبير لعلاقاتها التاريخية الممتدة مع مصر.. مؤكدا حرص كينيا على تطوير التعاون الثنائى مع مصر وزيادة حجم التبادل التجارى المتبادل، فضلا عن اهتمام بلاده بالحصول على دعم الشركات المصرية العاملة فى مجال البنية التحتية خاصة فى ضوء الخطة القومية الكينية للتنمية والتى ترتكز أيضًا على محاور الصحة والإسكان منخفض التكلفة والتصنيع والأمن الغذائي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس كينيا يغادر القاهرة بعد زيارة لمصر استغرقت يومين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.