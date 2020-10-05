رئيس كينيا يغادر القاهرة بعد زيارة لمصر استغرقت يومين

غادر القاهرة، مساء اليوم الاثنين، الرئيس الكينى أوهورو كينياتا كينيا، بعد زيارة لمصر استغرقت يومين، حيث كان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى على رأس مودعيه بمطار القاهرة الدولي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى استقبل، مساء أمس، بقصر الاتحادية نظيره الكينى أوهورو كينياتا، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وأكد الرئيس السيسى حرص مصر على تقديم خبرتها التنموية إلى كينيا فى مجال المشروعات القومية الكبرى لا سيما فى قطاعات البنية التحتية والإسكان والمرافق والطرق من خلال الشركات المصرية المتخصصة التى أصبحت لديها تجربة وخبرة عريقة فى هذا المجال.

من جانبه، أعرب الرئيس كينياتا عن تقدير بلاده الكبير لعلاقاتها التاريخية الممتدة مع مصر.. مؤكدا حرص كينيا على تطوير التعاون الثنائى مع مصر وزيادة حجم التبادل التجارى المتبادل، فضلا عن اهتمام بلاده بالحصول على دعم الشركات المصرية العاملة فى مجال البنية التحتية خاصة فى ضوء الخطة القومية الكينية للتنمية والتى ترتكز أيضًا على محاور الصحة والإسكان منخفض التكلفة والتصنيع والأمن الغذائي.