أبو هشيمة يسدد قيمة مخالفات البناء للأكثر احتياجًا فى بنى سويف بنسبة 100%

ووجه الدكتور محمد هانى غنيم خلال كلمته على هامش فعالية تدشين المبادرة الشكر لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، على تكفله بتسديد قيمة 100% من إجمالى مصالحات مخالفات البناء للأسر الأكثر احتياجًا فى محافظة بنى سويف، مشيراً إلى أن المبادرة هى استكمال جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لرفع معدلات النمو بمحافظة بنى سويف.



وأوضح المحافظ، أن المبادرة سيتم تنفيذها على عدة مراحل، المرحلة الأولى تستهدف مركز سمسطى، مؤكداً أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، طالب بأن يسدد نسبة 100% من قيمة التصالحات وليس 25%، حتى يستفيد الأسر الأكثر احتياجاً استفادة كاملة من هذه المبادرة.

ومن جانبه قال النائب أحمد أبو هشيمة، إن الدولة المصرية تتحمل إرث أكثر من 70 سنة، وبالتالى عندما يخرج قانون للمصالحات فى مخالفات البناء، يجب علينا البحث فوراً عن آلية تنفيذه بالشكل الأمثل دون التحميل على عاتق الأسر الأكثر احتياجًا فى المحافظة.

ونوه أبو هشيمة إلى أن قائمة الأسر الأكثر احتياجًا هى من تحددها المحافظة، لأنها من تمتلك هذه البيانات، وسيعلن خلال ساعات أسماء كافة الأسر التى سيسدد لها قيمة تلك المصالحات، وهذا من أجل تحقيق النزاهة والشفافية للمبادرة، فهناك 870 منزلاً، سيبدأ فوراً هو والمحافظة فى عملية فحصها من أجل السداد، ورفع الأعباء عن الأسر المتعثرة فى السداد.

وأختتم أبو هشيمة كلمته، قائلاً إنه واجب علينا كمصريين قادرين مساعدة أهلنا غير القادرين، موجهاً الشكر للدكتور محمد هانى على تعاونه المثمر وحسن استقباله، وسعيه الحثيث والدائم لتنمية محافظة بنى سويف.