قطع المياه عن مدينة المستقبل بالإسماعيلية من الثامنة مساء ولمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، قطع الخدمة عن مدينة المستقبل، اعتبارًا من الساعة 8 مساء اليوم الإثنين، ولمدة 12 ساعة، وذلك لأعمال الإحلال والتجديد بمحطة صرف صحى المستقبل بمحافظة الإسماعيلية.





وأهابت الشركة، بحسب بيان نشرته الشركة القابضة لمياه الشرب، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. ودبرت الشركة، سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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