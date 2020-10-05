بعد تعديه علي الحكم.. إيقاف فرجانى ساسى 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

استقرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار السيد البنداري، على إيقاف فرجاني ساسي لاعب الزمالك 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه وسلمت قرارها للجنة الخماسية بالجبلاية لاعتماد القرار وإعلانه خلال ساعات.

وكان فرجاني تعرض للطرد في لقاء الزمالك والمصري الذي أقيم الخميس الماضي في الجولة 31 من بطولة الدوري الممتاز ودخل في مشادة قوية مع الحكم الدولي أمين عمر وترتب على ذلك معاقبته.

منً ناحية أخرى، أعلن الجهاز الفنى لسموحة، تشكيل مواجهة الزمالك، فى المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء اليوم، الإثنين، على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، والتى تأهل لها الأبيض حامل لقب المسابقة من النسخة الماضية، عقب الفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى دور الـ32 من المسابقة المحلية، بينما تخطى الفريق السكندرى هذا الدور بالفوز على مركز شباب العبور بهدف دون رد.

جاء تشكيل سموحة كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

خط الدفاع: رجب نبيل، أحمد جمال، محمد عبد المنعم، محمد الترهونى.

خط الهجوم: أحمد حمص، محمد حليمو، ناصر ماهر، ديريك نسيبامبي.

خط الهجوم: صلاح محسن، حسام حسن.

ويفتقد الزمالك فى هذه المباراة لجهود ثلاثى الشباب حسام أشرف وأسامة فيصل وياسين مرعى، بعد أن وافق البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للأبيض، على انضمامهم إلى معسكر منتخب الشباب للمشاركة مع المنتخب فى مباراة ودية اليوم، أمام فريق الأميرية، وذلك بعد الاتفاق الذى تم بين إدارة الكرة بالقلعة البيضاء مع الجهاز الفنى لمنتخب الشباب على إشراكهم لمدة ساعة فقط فى المباراة الودية على أن ينتظموا فى تدريبات الزمالك اعتبارا من غدٍ الثلاثاء، وبذلك يفتقد الزمالك لجهود الثلاثى أمام سموحة إلى جانب المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، الذى سيغيب عن المباريات المحلية المقبلة للفريق، بعد سفره إلى بلاده من أجل الانضمام لمعسكر منتخب المغرب.

وتأتى المباراة بعد أيام من مباراة الزمالك التى خاضها أمام المصرى البورسعيدى، مساء الخميس الماضى، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ليحتل الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 45 هدفًا واستقبل 25 هدفًا، واعتبر الأبيض مهزومًا اعتباريًا بنتيجة 2 / 0 أمام الأهلى، فى مباراة الدور الأول، بسبب عدم حضوره للمباراة فى موعدها، بالإضافة إلى خصم 3 نقاط إضافية من رصيده فى نهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة.

فيما تعادل سموحة فى آخر مباراة له قبل موقعة اليوم أمام الإسماعيلى، بهدف لكل فريق، فى إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، ليحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 44 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 17 لقاء وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 40 هدفًا واستقبل 32 هدفًا.