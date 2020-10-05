للكشف المبكر على الاعتلال الكلوي.. 100 مليون صحة في نقابة الصحفيين

تستضيف لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، مبادرة "100 مليون صحة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية والصحية والمبادرة، إنه سيتم خلال الحملة تقديم خدمة الفحص وعلاج الأمراض المزمنة (سكر وضغط وغيرهما)، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة، منطقة غرب القاهرة.
وأضاف عبدالمجيد، أن خدمة الفحص مجانًا، وذلك تيسيرًا على الصحفيين وأسرهم، حيث تتواجد الحملة بمقر النقابة، الأحد والثلاثاء، من كل أسبوع، من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، بداية من الأحد ١١ أكتوبر الجاري.
وأوصي رئيس اللجنة الزملاء، بالالتزام بمواصلة ارتداء الكمامات، لمواصلة الإنجاز المتحقق في الوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.
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