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للكشف المبكر على الاعتلال الكلوي.. 100 مليون صحة في نقابة الصحفيين

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للكشف المبكر على الاعتلال الكلوي.. 100 مليون صحة في نقابة الصحفيين
للكشف المبكر على الاعتلال الكلوي.. 100 مليون صحة في نقابة الصحفيين

تستضيف لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، مبادرة "100 مليون صحة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية والصحية والمبادرة، إنه سيتم خلال الحملة تقديم خدمة الفحص وعلاج الأمراض المزمنة (سكر وضغط وغيرهما)، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة، منطقة غرب القاهرة.

وأضاف عبدالمجيد، أن خدمة الفحص مجانًا، وذلك تيسيرًا على الصحفيين وأسرهم، حيث تتواجد الحملة بمقر النقابة، الأحد والثلاثاء، من كل أسبوع، من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، بداية من الأحد ١١ أكتوبر الجاري.

وأوصي رئيس اللجنة الزملاء، بالالتزام بمواصلة ارتداء الكمامات، لمواصلة الإنجاز المتحقق في الوقاية من فيروس "" المستجد.

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