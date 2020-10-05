فيديو .. رمضان عبد المعز: النبى محمد أوصى بأهل مصر

قال الداعية الإسلامى رمضان عبدالمعز، إن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، أوصى بمصر وأهلها، وبالتالى من يوجه الإساءة للمصريين ووطنهم، كأنما أساء النبى محمد صلى الله عليه وسلم.





واستشهد عبد المعز، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المعروض على فضائية "dmc"، بالحديث النبوى : "أحسنوا إلى أهل مصر فإن لهم ذمة ورحما". وتابع : "النبى محمد صلى الله عليه وسلم، أسس لمبدأ الإعتراف بالفضل وأهله، فالسيدة العظيمة أمنا هاجر من مصر، وربنا جعل الممشى الذى قامت به بين الصفا والمروة من شعائر الله".

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