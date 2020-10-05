جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة ينظم ملتقى توظيفى يومى 14 و15 أكتوبر

وأوضحت المحافظة، فى بيان لها، اليوم الإثنين، أن مسؤول الموارد البشرية بمطعم بافلو برجر، سيحضر فى اليوم الأول لتلقى طلبات الراغبين فى الحصول على وظائف، عضو فريق "براتب 2700 جنيه – 9 ساعات عمل - توفير تأمين صحى واجتماعى وإجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين"، ومديرين أفرع ومساعدين "براتب يبدأ من 5000 جنيه يشترط خبرة - توفير تأمين صحى واجتماعى وإجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين".

إضافة إلى مندوبين توصيل طلبات "براتب يبدأ من 2000 جنيه ونسبة على الأوردر- توفير تأمين صحى واجتماعى وإجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين"، وسائق رخصة أولى وثانية "براتب يبدأ من 3200 جنيه ونسبة على الأوردر - توفير تأمين صحى واجتماعى وإجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين".

وأشارت إلى أن اليوم الثانى، سيحضره مسؤول الموارد البشرية بشركة ماجيك فارما للأدوية لتلقى طلبات الراغبين فى الحصول على وظائف، مندوب مبيعات بشرط أن يكون السن من 22 إلى 30 عامًا، والمؤهل فوق متوسط أو عالى براتب يبدأ من 2000 جنيه وعمولة وزيادة المرتب حسب الخبرة وتوفير تامين صحى واجتماعى.

ولفتت إلى إجراء المقابلات بمقر الجهاز فى 300 ميدان الجيزة، عمارة النبراوى الدور الثانى من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا.