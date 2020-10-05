كاسونجو يقود هجوم الزمالك أمام سموحة.. وإمام عاشور على الدكة

أعلن الجهاز الفنى للزمالك، تشكيل مواجهة سموحة، فى المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء اليوم، الإثنين، على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، والتى تأهل لها الأبيض حامل لقب المسابقة من النسخة الماضية، عقب الفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى دور الـ32 من المسابقة المحلية، بينما تخطى الفريق السكندرى هذا الدور بالفوز على مركز شباب العبور بهدف دون رد.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، محمد حسن، مصطفى فتحى، يوسف أوباما، أحمد زيزو.

خط الهجوم: كاسونجو.

وجاءت مقاعد بدلاء الزمالك كالتالى:"محمود جنش، إمام عاشور، مصطفى محمد، محمد عبد الغنى، أحمد عيد، إسلام جابر، عمر السعيد، محمد عنتر، كريم بامبو"، وتم وضع إمام عاشور على مقاعد البدلاء حيث لم يصل إلى النادى بشأنه من قبل اتحاد الكرة بعد أنباء إيقافه على خليفة أحداث المباراة الأخيرة أمام المصرى.

ويفتقد الزمالك فى هذه المباراة لجهود ثلاثى الشباب حسام أشرف وأسامة فيصل وياسين مرعى، بعد أن وافق البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للأبيض، على انضمامهم إلى معسكر منتخب الشباب للمشاركة مع المنتخب فى مباراة ودية اليوم، أمام فريق الأميرية، وذلك بعد الاتفاق الذى تم بين إدارة الكرة بالقلعة البيضاء مع الجهاز الفنى لمنتخب الشباب على إشراكهم لمدة ساعة فقط فى المباراة الودية على أن ينتظموا فى تدريبات الزمالك اعتبارا من غدٍ الثلاثاء، وبذلك يفتقد الزمالك لجهود الثلاثى أمام سموحة إلى جانب المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، الذى سيغيب عن المباريات المحلية المقبلة للفريق، بعد سفره إلى بلاده من أجل الانضمام لمعسكر منتخب المغرب.

وتأتى المباراة بعد أيام من مباراة الزمالك التى خاضها أمام المصرى البورسعيدى، مساء الخميس الماضى، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ليحتل الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 45 هدفًا واستقبل 25 هدفًا، واعتبر الأبيض مهزومًا اعتباريًا بنتيجة 2 / 0 أمام الأهلى، فى مباراة الدور الأول، بسبب عدم حضوره للمباراة فى موعدها، بالإضافة إلى خصم 3 نقاط إضافية من رصيده فى نهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة.

فيما تعادل سموحة فى آخر مباراة له قبل موقعة اليوم أمام الإسماعيلى، بهدف لكل فريق، فى إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، ليحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 44 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 17 لقاء وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 40 هدفًا واستقبل 32 هدفًا.