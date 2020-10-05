بالأسماء.. قائمة الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية

أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس مجلس الأكاديمية والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس وبحضور جميع أعضاء المجلس حضوريًا أو من خلال ويبكس لمن لم يستطيع الحضور إلى مقر الأكاديمية أسماء الفائزين بجميع جوائز الدولة والهيئات والأفراد والمرأة والرواد وشباب الباحثين الأفارقة وبلغ العدد الإجمالى للجوائز 109 جوائز وهى المرة الأولى التى يتم فيها الإعلان عن كل الجوائز فى مرة واحدة.

وقد بلغ عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام 55 جائزة بإجمالى 5 ملايين و300 ألف جنيه، هذا بخلاف الجوائز الخاصة المقدمة من مجلس الأكاديمية وهم الرواد والمرأة لعام 2019 بإجمالى 690 ألف جنية وشباب الباحثين الأفارقة لعام 2020 بقيمة 20 ألف دولار والتى بلغ عددهم 13 جائزة، أما عن جوائز الهيئات والأفراد لعام 2019 فقد بلغ عدد الفائزين 41 فائزا لتصل القيمة المالية الإجمالية لجوائز الهيئات والأفراد مليون و190 ألف جنيه وهى الجوائز المقدمة من قبِل الوزارات والهيئات ووحدات الإنتاج الوطنية والمؤسسات العلمية والأفراد على أعمال الوقف الخيرى لدعم البحث العلمى.

وينشر "اليوم السابع" قائمة الفائزين بجوائز الدولة وهم: -

1. الدكتور هشام فؤاد محمد على، أستاذ متفرغ بالمعامل الحارة بهيئة الطاقة الذرية - جائزة النيل فى العلوم

2. الدكتور يحى بهى الدين أستاذ متفرغ بكلية الهندسة بالجامعة البريطانية - جائزة النيل فى العلوم التكنلوجية المتقدمة

3. الدكتور محمد أحمد على أستاذ متفرغ بالمركز القومى للبحوث – التقديرية فى العلوم

4. الدكتور عزيزة فؤاد الشرابى، أستاذ متفرغ بالمركز القومى للبحوث – التقدديرية للعلوم

5. الدكتور جمال السيد شيحة أستاذ متفرغ بكلية طب المنصورة - الجائزة التقديرية فى العلوم

6. الدكتورة وجيدة عبد الرحمن أنور أستاذ متفرغ بطب عين شمس - الجائزة التقديرية فى العلوم

7. الدكتور حسن السعيد عزازى، أستاذ بكلية العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية - الجائزة التقديرية فى العلوم التكنولوجية المتقدمة

8. الدكتور مسعد عطية، أستاذ باحث بالمركز القومى للبحوث - الجائزة التقديرية فى العلوم التكنولوجية المتقدمة

9. الدكتور وحيد دوس، أستاذ متفرغ بكلية طب القاهرة - - الجائزة التقديرية فى العلوم التكنولوجية المتقدمة

10. الدكتور روؤف المللوانى أستاذ متفرغ بعلوم المنوفية - الجائزة التقديرية فى العلوم التكنولوجية المتقدمة

11. الدكتور سامح سعد، مدير برامج بمستشفى سرطان أطفال مصر - جائزة الدولة للتفوق فى العلوم

12. الدكتور محمد عبد الدائم أستاذ مساعد بطب بيطرى قناة السويس، - جائزة الدولة للتفوق فى العلوم

13. الدكتور هانى حسنين، أستاذ بكلية هندسة عين شمس، - جائزة الدولة للتفوق فى العلوم

14. الدكتور ناجح خلف علام، أستاذ بالجامعة الأمريكية - جائزة الدولة للتفوق فى العلوم التكنولوجية المتقدمة

15. الدكتور فؤاد عبد المنعم أستاذ بطب القاهرة - جائزة الدولة للتفوق فى العلوم التكنولوجية المتقدمة

16. الدكتور محمود فرج زورة أستاذ باحث بالقومى للبحوث - جائزة الدولة للتفوق فى العلوم التكنولوجية المتقدمة

17. الدكتور سامر عبد المجيد، مدرس بعلوم جنوب الوادى - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم

18. الدكتور على بلال السيد باحث بالقومى للبحوث - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم

19. الدكتور محمد عبد الفتاح سرحان أستاذ بعلوم جامعة دمياط - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم

20. الدكتور هانى ناصر عبد الحكيم، أستاذ مساعد بعلوم أسيوط - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم

21. الدكتور محمد سمير زيدان مساعد بكلية علوم القاهرة - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم

22. الدكتور وائل عبد القادر عامر مدر بعلوم طنطا - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم

23. الدكتور حمادة رجب عبده مدرس بعلوم بنى سويف - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم

24. الدكتورة ريهام زكريا أستاذ مساعد بعلوم الزقازيق - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم

25. الدكتورة ريم الشناوى أستاذ مساعد بالقومى للبحوث - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم

26. الدكتور رضا عبد الحميد باحث بالقومى للبحوث - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم التكنولوجية المتقدمة

27. الدكتورة إيمان يسرى أستاذ بعلوم القاهرة - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم التكنولوجية المتقدمة

28. الدكتور أحمد محمود صالح أستاذ مساعد بزراعة كفر الشيخ - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم

29. ميادة رجب فرج مدرس بطب بيطرى الزقازيق - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم

30. الدكتور ايمن عبد العزيز سويلم مدرس بطب بيطرى الزقازيق - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم

31. الدكتورة ياسمينا عبد الحليم، أستاذ مساعد بطب بيطرى الزقازيق - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم

32. الدكتور أحمد عاطف عبد السلام، مدرس بعلوم أسيوط - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم

33. الدكتور مصطفى شكرى، أستاذ مساعد بطب بيطرى الزقازيق - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم

34. الدكتور محمود محمد نجيب باحث بمركز البحوث الزراعية - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم

35. الدكتور عمرو مرسى، أستاذ مساعد بمدينة الأبحاث العلمية - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم

36. الدكتور أحمد توفيق أستاذ مساعد بطب المنصورة - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم

37. الدكتورة فادية صلاح يوسف أستاذ مساعد بصيدلة عين شمس - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم

38. الدكتور أسامة رمضان أستاذ مساعد بصيدلة المنيا - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم

39. الدكتور شريف عبد السلام أستاذ مساعد بصيدلة طنطا - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم

40. الدكتورة نرمين عادل أستاذ مساعد بصيدلة القاهرة - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم

41. الدكتور على محمد عبد التواب أستاذ مساعد بصيدلة القاهرة - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم

42. الدكتور فتوح راشد أستاذ مساعد بصيدلة طنطا - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم

43. الدكتور إسماعيل الفخرانى باحث بمدينة الأبحاث - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم

44. الدكتورة أميرة فوزى أستاذ مساعد بصيدلة الإسكندرية - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم

45. الدكتور محمد عبد المجيد مدرس بكلية الهندسة بطنطا - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم

46. الدكتور هشام عبد السلام، مدرس بهندسة عين شمس - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم

47. الدكتورة لبنى عثمان مدرس بهندسة النيل الأهلية - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم

48. الدكتور أحمد النجار مدرس بهندسة المنوفية - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم

49. الدكتور محمد الفرماوى مدرس بهندسة المنصورة - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم

50. الدكتور أحمد عبد الرحمن النقيب مدرس بهندسة المنصورة - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم

51. الدكتور سالم حجازى مدرس بالقومى لعلوم الليزر بالقاهرة - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم

52. الدكتور عمرو عبد العزيز مدرس بمدينة زويل - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم

53. الدكتور أحمد سلطان مدرس بهندسة النيل الأهلية - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم

54. الدكتورة هند عبد العظيم أستاذ مساعد بهندسة المنوفية - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم

55. الدكتور على عبد العظيم تعيلب أستاذ متفرغ بالقومى للبحوث الفلكية - جائزة الرواد

56. الدكتور رشاد أبو العنين أستاذ متفرغ بمعهد بحوث المحاصيل بمركز البحوث الزراعية - جائزة الرواد

57. الدكتور محمد شكر حنتر أستاذ بطب القاهرة - جائزة الرواد

58. الدكتور مصطفى كامل أستاذ متفرغ بهندسة القاهرة - جائزة الرواد

59. الدكتورة نجلاء عبد المنعم عبد الملك أستاذ متفرغ بزراعة القاهرة – جائزة المرأة التقديرية

60. الدكتورة ميرفت وجيه مطر أستاذ بطب القاهرة – جائزة المرأة التقديرية

61. الدكتورة منى صلاح الدين طلعت أستاذ بعلوم عين شمس– جائزة المرأة التقديرية

62. الدكتورة الفت كامل أستاذ بمعهد المحاسبة بأكاديمية السادات – جائزة المرأة التقديرية

63. الدكتورة نسرين عبد الموجود هاشم أستاذ بكلية زراعة جامعة الإسكندرية – جائزة المرأة التشجيعية

64. الدكتورة شيماء عنانى أستاذ مساعد بصيدلة قناة السويس – جائزة المرأة التشجيعية

65. الدكتورة شيماء حمودة أستاذ باحث بالمركز القومى للبحوث – جائزة المرأة التشجيعية