استمرار أعمال تطهير المسجد النبوي بعد استقبال أفواج المعتمرين.. فيديو وصور

يواصل القائمون على المسجد الحرام أعمال التطهير والتنظيف مع وصول مجموعات من المعتمرين لأداء العمرة، حيث نشرت رئاسة شؤون الحرمين ووكالة شؤون المسجد النبوي عبر تويتر، صورا من المسجد الحرام والنبوي لاستمرار أعمال التطهير، فيما كتبت رئاسة شئون الحرمين :"تحرص القيادة على تكثيف وتقوية التعاون بين المشغلين والفاعلين في المسجد الحرام مع وصول مجموعات العمرة الذين يسعدون كثيراً بهذه الفرصة الكبيرة وعمل العمرة لأداء عملهم براحة وطمأنينة".

وذكرت وسائل إعلام سعودية، أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس قام بجولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال بالإدارة العامة للموارد البشرية بمبنى الرئاسة، حيث حث الجميع إلى السعي في تطوير الأعمال، وتحسين مستوى الأداء، وتنمية البنية التحتية الرقمية، وتأهيل الموارد البشرية.

وفي وقت سابق، استقبل المسجد الحرام أول فوج من المعتمرين وفقا للإجراءات الاحترازية الصحية التى أعلنت عنها المملكة العربية السعودية، ونشرت قناة الإخبارية فيديو يظهر وصول أول فوج من المعتمرين إلى المسجد الحرام، حيث ارتدى الجميع الكمامات والتزموا بالتباعد الاجتماعى.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن 4 مراحل للعمرة، تبدأ المرحلة الأولى بطاقة تشغيلية تصل إلى 30%، فيما تنطلق المرحلة الثانية فى 18 من أكتوبر الحالى بنسبة 75% من الطاقة التشغيلية، وفى الأول من نوفمبر ستستأنف العمرة والزيارة من داخل وخارج السعودية تدريجياً بطاقة تشغيلية تصل إلى 100%، وتنطلق المرحلة الرابعة بمجرد الإعلان عن انتهاء أزمة كورونا أو زوال الخطر.

إلى ذلك جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى ممثلة فى الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية بالمسجد الحرام طاقتها البشرية والخدمية لاستقبال ضيوف الرحمن الذين أتوا لأداء مناسك العمرة لهذا العام، وذلك من خلال إداراتها المختلفة بالمسجد الحرام، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتمثلت الإجراءات الاحترازية فى التزام إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام بغسل المسجد الحرام يومياً 10 مرات، وسيكون غسيل بعد أن يفرغ المعتمرون من أداء مناسك العمرة، ويشارك فى عملية الغسيل 4000 عامل وعاملة، ويستخدم 60000 لتر من المنظفات والمطهرات يومياً وهى ذات جودة عالية وصديقة للبيئة، وأيضاً يتم تطهير المسجد الحرام بـ1200 لتر من أجود أنواع المعطرات وذلك بشكل يومي. كما يشارك فى عملية التطهير 100 معدة غسيل حديثة ذات تقنية عالية تعمل على مدار الساعة، وسوف يتم فرش 9000 سجادة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان التباعد بين المصلين، ويقوم على الإشراف على هذه المهام أكثر من 180 مشرفاً ميدانياً على مدار الساعة من أبناء الوطن.