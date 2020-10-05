الطيار وليد سليمان نائبا لرئيس أكاديمية مصر للطيران

أصدر الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، قرارًا بتكليف الطيار وليد محمد سليمان مرسي للعمل بوظيفة نائب رئيس أكاديمية مصرللطيران للتدريب بالشركة القابضة لمصرللطيران، مع قيامه بأعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لتدريب الطيران بأكاديمية مصرللطيران للتدريب بالشركة القابضة لمصر للطيران. وكان سليمان يشغل منصب نائب رئيس قطاع العمليات الجوية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وقد توجه الطيار عبد الهادي الشقنقيري رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب بالشكر للطيار أحمد عبد الخالق النائب السابق لرئيس الاكاديمية لجهوده طوال فترة خدمته.

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