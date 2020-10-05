حسين خضر: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يهدد اقتصادها الهش

حسين خضر

نائب رئيس الأمانة العامة للاندماج والهجرة بالحزب الأشتراكي الألماني،

وأضاف خضر أن المملكة المتحدة كانت لا تزال تحتل المرتبة الخامسة في سوق التصدير في عام 2019 ، بحجم 79 مليار يورو، وأثرت أزمة الكورونا على الطلب على الصادرات وسيكون هناك المزيد من التراجع سيئًا وفي الوقت نفسه هناك أيضًا تحويلًا للتجارة إذا تم إخراج الشركات البريطانية من أسواق الاتحاد الأوروبي ، فمن المرجح أن تحل الشركات الألمانية محلها جزئيًا بشكل عام. وتابع أن خسائر ألمانيا هي المسيطرة وأكبر خسائرها تهدد صناعة السيارات بها ويأتي ذلك في وقت سيء ، لأن هذه الصناعة تمر بالفعل بأزمة عميقة مشيرا إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق هو تصرف غير مسؤول تمامًا في ضوء وباء كورونا، ولا أحد يحتاج إلى عبء إضافي مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق حيث تجعل أزمة كورونا الحياة صعبة على الناس في كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا هو السبب في أنه سيكون من غير المسؤول تمامًا تحميلهم مشاكل إضافية عن طريق عدم الاتفاق في هذا الوضع.

قالإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق من شأنه أن يضع ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد الهش، كما أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يسمم المناخ السياسي ويجعل التعاون المستقبلي أكثر صعوبة بالنسبة لألمانيا.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يتفاوض باستعداد كبير للتوصل إلى اتفاق ولا يزال الهدف هو الاتفاق على شراكة وثيقة وطموحة مع بريطانيا، موضحا أن المرحلة الانتقالية التي مرت بها بريطانيا منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي تنتهي في 31 ديسمبر 2020 ، لذلك يجب إيجاد حل بحلول نهاية أكتوبر كما أن إيجاد حل لنظام الحدود المستقبلي بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية مهم ايضا بشكل خاص لفهم شكل التعاون معهم.