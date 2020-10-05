شهادات الادخار الأعلى عائد في مصر الآن في البنوك

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدرا كلا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي قرارا بإيقاف طرح شهادة الادخار ذات العائد 15% سنوياً للعملاء وذلك بعد نحو ما يقرب من 6 أشهر من طرحها أمام الجمهور للاكتتاب في شهر مارس الماضي، حيث كانت تعد تلك الشهادة هي الأعلى فائدة في مصر طوال تلك الأشهر، حيث كانت تتميز بعائد ثابت قدره 15% سنوياً على أن يتم صرف ذلك العائد شهرياً.
بعد قرار البنك الأهلي المصري وبنك مصر وقف طرح شهادة الادخار ذات العائد الثابت 15% سنوياً ولمدة عام، بدأ الكثير من عملاء البنوك يبحثون عن بديل تلك الشهادة والتي تعطي عائد كبير يقل قليلاً عن شهادة الادخار ذات العائد الثابت 15% سنوياً، ولهذا فإننا سنقوم من خلال تلك المقالة ببيان شهادات الادخار الأعلى عائد في مصر في الوقت الحالي في أغلب البنوك العاملة في مصر وخاصة البنك الأهلي المصري، وبنك مصر باعتبارهما من أكثر البنوك التي يتعامل معهما الملايين من العملاء.
شهادات ادخار تعطي أعلي عائد في مصر حالياً في 8 بنوك:-
|البنك المصدر للشهادة
|عائد شهادة الادخار وأجالها
|البنك الأهلي المصري
|الشهادة البلاتينية ذات عائد 12% سنوياً ودورية صرف العائد شهرياً، و12.25% سنوياً ودورية صرف العائد كل 3 أشهر وأجل الشهادة 3 سنوات والحد الأدني للشراء 1000 جنيه.
|بنك مصر
|شهادة القمة تمنح عائد 12% سنوياً ودورية صرف العائد شهرياً والحد الأدني لشراء الشهادة 1000 جنيه.
|الإسكندرية
|شهادة اليكس 42 بأجل ثلاث سنوات ونصف وعائدها يتراوح ما بين 12.50% سنوياً ودورية صرف العائد شهرياً، و12.75% سنوياً ودورية صرف العائد كل 3 أشهر والحد الأدنى لشراء الشهادة 10000 جنيه ويمكن كسر الشهادة بعد 6 اشهر من شراؤها.
|التجاري الدولي CIB
|شهادة بأجل 3 سنوات بنسبة فائدة 11% سنوياً ودورية صرف العائد شهرياً، و11.25% ودورية صرف العائد ربع سنوي، 11.50% سنوياً ودورية صرف العائد نصف سنوي، وأخيراً 12% سنوياً ودورية صرف العائد كل عام والحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
|الزراعي المصري
|شهادة الحصاد ذات أجل 3 سنوات وعائدها 12% سنوياً ودورية صرف العائد كل 3 أشهر والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.
|المصرف المتحد
|شهادة ادخار ذات أجل 3 سنوات بعائد 11.50% سنوياً ودورية صرف العائد شهرياً ، 11.75% سنوياً ودورية صرف العائد كل 3 أشهر والحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها.
|بنك ناصر الاجتماعي
|شهادة ادخار ذات أجل 3 سنوات بعائد 12% سنوياً ويصرف شهرياً، و12.25% سنوياً ويصرف كل ثلاث اشهر و12.75% سنوياً ودورية صرف العائد سنوياً.
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