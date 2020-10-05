شهادات الادخار الأعلى عائد في مصر الآن في البنوك

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدرا كلا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي قرارا بإيقاف طرح شهادة الادخار ذات العائد 15% سنوياً للعملاء وذلك بعد نحو ما يقرب من 6 أشهر من طرحها أمام الجمهور للاكتتاب في شهر مارس الماضي، حيث كانت تعد تلك الشهادة هي الأعلى فائدة في مصر طوال تلك الأشهر، حيث كانت تتميز بعائد ثابت قدره 15% سنوياً على أن يتم صرف ذلك العائد شهرياً.

بعد قرار البنك الأهلي المصري وبنك مصر وقف طرح شهادة الادخار ذات العائد الثابت 15% سنوياً ولمدة عام، بدأ الكثير من عملاء البنوك يبحثون عن بديل تلك الشهادة والتي تعطي عائد كبير يقل قليلاً عن شهادة الادخار ذات العائد الثابت 15% سنوياً، ولهذا فإننا سنقوم من خلال تلك المقالة ببيان شهادات الادخار الأعلى عائد في مصر في الوقت الحالي في أغلب البنوك العاملة في مصر وخاصة البنك الأهلي المصري، وبنك مصر باعتبارهما من أكثر البنوك التي يتعامل معهما الملايين من العملاء.

شهادات ادخار تعطي أعلي عائد في مصر حالياً في 8 بنوك:-