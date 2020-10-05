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الأعلى للشؤون الإسلامية يصدر كتاب موسوعة الخطب العصرية بـ5 لغات

أخبار مصرية فهمى غالى 2020-10-05 21:13 تبليغ
الأعلى للشؤون الإسلامية يصدر كتاب موسوعة الخطب العصرية بـ5 لغات
الأعلى للشؤون الإسلامية يصدر كتاب موسوعة الخطب العصرية بـ5 لغات
الأعلى للشؤون الإسلامية يصدر كتاب موسوعة الخطب العصرية بـ5 لغات
صدر حديثا عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف كتاب "موسوعة الخطب العصرية" مترجمًا إلى خمس لغات وهى "الإنجليزية – الألمانية – الروسية – البرتغالية – الصينية".

وأوضحت وزارة الأوقاف، فى بيان لها، اليوم الإثنين، أن الكتاب متوفر بمنافذ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

موسوعة الخطب العصرية

يأتى ذلك فى ضوء جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطى الصحيح داخل مصر وخارجها،  وفى إطار دورها التنويرى والتثقيفى والتوعوى واهتمامها البالغ بحركة الترجمة.

 

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