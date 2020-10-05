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المصريين الأحرار يهنئ الشعب والرئيس بذكرى انتصار أكتوبر

أخبار مصرية أحمد جاد 2020-10-05 20:35 تبليغ
المصريين الأحرار يهنئ الشعب والرئيس بذكرى انتصار أكتوبر
المصريين الأحرار يهنئ الشعب والرئيس بذكرى انتصار أكتوبر
هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى وجموع الشعب المصرى والقوات المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة .

وقال الحزب فى بيان صحفى اليوم الأثنين : "إننا نحتفل بذكرى يومًا مشهود فى ذاكرة التاريخ ليظل شاهدًا على ملحمة مصرية خالصة وبسالة أبطال قواتنا المسلحة المصرية سيظل فخرًا للاجيال ودرسًا لكل معتدى ومحتل.

وأضاف المصريين الأحرار، أن عزيمة الرجال قاهرة لكافة الصعب والتحديات، ودونّ خيرة شبابنا وأبناء البلد الأبية تحريرها بدماء مصرية زكية، لإستعادة راية البلاد تحلق فوق أرض الفيروز فى حرب عنوانها العزة والكرامة.

ويؤكد الحزب، أنه يؤيد ويساند القيادة السياسية فى خطواتها للحرب على الإرهاب والتطرف وإجتثاث الفساد والمفسدين، وستظل مصر صلدة أمام كل الأعداء والكارهين.

جدير بالذكر أن الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، وجه جموع أمناء المحافظات للاحتفال بذكرى أنتصار أكتوبر المجيد وبث الأغانى الوطنية من المقرات وتوزيع الأعلام على المارة فى الميادين والشوارع العامة.

 

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