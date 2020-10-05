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الإدارية العليا تصدر 25 حكمًا نهائيًا باستبعاد مرشحين من انتخابات النواب

أخبار مصرية حسام عبدالله 2020-10-05 20:36 تبليغ
الإدارية العليا تصدر 25 حكمًا نهائيًا باستبعاد مرشحين من انتخابات النواب
الإدارية العليا تصدر 25 حكمًا نهائيًا باستبعاد مرشحين من انتخابات النواب
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص، برئاسة المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، عددًا من الأحكام النهائية الباتة، والتى لم تُحال لدائرة الموضوع للفصل بهم، وبلغ عدد الطعون المرفوضة 25 طعنا من مرشحين تم استبعادهم بواسطة محكمة الدرجة الأولى.

وقبلت المحكمة، 3 طعون، من محمد عبد الحفيظ محمود، وأحمد عيد الستار محمد، وخالد مصيلحى سليمان، مما يعنى إعادتهم مرة آخرى لجولة الانتخابات.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، عقدت عدد مكثف من الجلسات العاجلة، لنظر الطعون المقامة على أحكام الدرجة الأولى.

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