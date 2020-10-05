تنطلق غدا الثلاثاء السادس من اكتوبر، قناة اكسترا نيوز بعدما قامت المتحده للخدمات الإعلامية بتطوير القناة.
وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة، أن مجلس الإدارة برئاسة تامر مرسي قرر تطوير القناة و الاهتمام بالمحتوى الاخباري و سرعة تناول الموضوعات و هو الامر الذي اقتضي تطوير في الاجهزة و نقاء الصورة و كذلك تطوير استديوهات القناة و غرفة الاخبار لتخرج في شكل جديد يليق بالقناة الاخبارية المميزة لدي المشاهد المصري.
و اضاف صالح أن اكسترا نيوز يتم بثها علي المشاهد بترددات جديدة و هي تردد ١٢٣٠٣ افقي للمشاهدة فائقة الجودة بنظام HD اضافة الي تردد ١١٧٨٥ راسي بنظام SD.
وقد تولي مجموعة من ابناء اكسترا نيوز التطوير مع زملائهم في قنوات المتحدة و اشرف علي ذلك البرت شفيق المشرف علي المحتوي الاخباري و محمد حلمي مدير قناة اكسترا نيوز.
و قد تحدد موعد اطلاق القناة في السادس من اكتوبر في تمام الثانية ظهرا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في نفس توقيت الحرب.. المتحدة تطلق البث الجديد لقناة إكسترا نيوز بصورة HD على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.