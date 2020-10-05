الجمعة.. افتتاح مسجدى الشهيدين أحمد منسى ومصطفى أحمد بالإسكندرية

تفتتح وزارة الأوقاف، الجمعة المقبلة، مسجد الشهيد العقيد أحمد منسى، بسوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب، ومسجد الشهيد رقيب أول مصطفى أحمد مصطفى، بمحور المحمودية بالإسكندرية.





يأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة المصرية بعمارة بيوت الله - عز وجل - من جهة، وتقديرا لأبنائها العظام الذين ضحوا فى سبيل مجدها وعزتها ورقيها والحفاظ عليها من جهة أخرى. جدير بالذكر أن المسجدين من إنشاء وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويأتى افتتاحهما فى إطار الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر.

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