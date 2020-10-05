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بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد عددا من خطباء المكافأة

أخبار مصرية فهمى غالى 2020-10-05 22:02 تبليغ
بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد عددا من خطباء المكافأة
بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد عددا من خطباء المكافأة
بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد عددا من خطباء المكافأة
بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد عددا من خطباء المكافأة
بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد عددا من خطباء المكافأة
بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد عددا من خطباء المكافأة

وعرضت وزارة الأوقاف، فى بيان لها أسماء الخطباء وهم:-

كما اعتمد الوزير، نتيجة مقابلات خطباء المكافأة من المحالين للمعاش على بند التحسين من الأوقاف والأزهر الشريف الراغبين فى استمرار تكليفهم لأداء خطبة الجمعة وعددهم 17 خطيبًا وهم:-

أسماء الخطباء

وأيضَا اعتمد نتيجة مقابلات خطباء المكافأة من المحالين للمعاش من الأوقاف والأزهر الشريف الراغبين فى استمرار تكليفهم لأداء خطبة الجمعة وعددهم 9 خطباء، وهم:-

أسماء الخطباء

واعتمد أيضَا نتيجة مقابلات خطباء المكافأة الجدد من المحالين للمعاش على بند التحسين من الأوقاف والأزهر الشريف الراغبين فى استخراج تصريح خطابة لهم وعددهم 45 خطيبًا، وهم:-

أسماء الخطباء
أسماء الخطباء

يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف، وحرصها على نشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ومواجهة الأفكار الهدامة.

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