بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد عددا من خطباء المكافأة

وعرضت وزارة الأوقاف، فى بيان لها أسماء الخطباء وهم:-
كما اعتمد الوزير، نتيجة مقابلات خطباء المكافأة من المحالين للمعاش على بند التحسين من الأوقاف والأزهر الشريف الراغبين فى استمرار تكليفهم لأداء خطبة الجمعة وعددهم 17 خطيبًا وهم:-
وأيضَا اعتمد نتيجة مقابلات خطباء المكافأة من المحالين للمعاش من الأوقاف والأزهر الشريف الراغبين فى استمرار تكليفهم لأداء خطبة الجمعة وعددهم 9 خطباء، وهم:-
واعتمد أيضَا نتيجة مقابلات خطباء المكافأة الجدد من المحالين للمعاش على بند التحسين من الأوقاف والأزهر الشريف الراغبين فى استخراج تصريح خطابة لهم وعددهم 45 خطيبًا، وهم:-
يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف، وحرصها على نشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ومواجهة الأفكار الهدامة.
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