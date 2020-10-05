وزير التعليم: 40% من عدد الطلاب لن يدفعوا المصروفات

وأضاف شوقى، خلال مداخلة مع الإعلامى نشأت الديهى، ببرنامج "بالورقة والقلم"، عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، أن أزمة فيروس كورونا كبدت الدولة مصاريف إضافة، منوهًا إلى أنه سيتم تعقيم المدارس وعمل كشف حرارى للطلاب قبل دخولهم المدرسة.

وأوضح أنه سيتم تسجيل 2000 حصة على القنوات التعليمية، معلقًا: "مشروع قومى كبير قوى"، كما تم إضافة التربية الرياضية كخدمة أساسية وكتاب القيم واحترام الآخر، وكل هذه الخدمات تتطلب أموال طائلة.

وأشار إلى أن الوزارة اختارت فئات سيتم إعفائها من المصروفات مثل أبناء الشهداء وأبناء المرأة المعيلة والمطلقة وطلاب مدارس التربية الخاصة والمدارس المجتمعية ومدارس الفصل الواحد والمدارس الصديقة للفتيات، وكل من يحصل على معاش التكافل الاجتماعى، كما تم إضافة مليون طفل من الأسر الأولى بالرعاية بطلب من وزيرة التضامن الاجتماعى.

ولفت إلى أن 40% من عدد الطلاب لن يدفعوا المصروفات، معلقًا: "اللى بيدفع بيوفر الخدمة لولاده ولغيره، وده نوع من التكافل فى مصر".