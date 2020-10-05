أخبار عاجلة
أحمد زاهر يتصدى لمتحرش التصق بجسد ابنته وطلب منها هذا الأمر (شاهد) -
القبلات الساخنة تشعل أزمة بين عادل إمام ويسرا ورد عاصف من الأخيرة -
مي عمر تستعرض صدرها وأردافها في إطلالة إغراء ساخنة (صور) -
تطور جديد في الموقف الأثيوبي .. هل يمهد لانفراجه في أزمة سد النهضة ؟ -
شاهد أول ظهور لصاروخ كورويا الشمالية “المرعب” .. وردة فعل مسؤول أمريكي كبير ! -
ماسكين عليا صور.. رامي جمال يمازح معجباته بسبب فلاتر التصوير -
برفقة عمر كمال.. حمو بيكا يغازل زوجته.. فيديو -
سبب انفجار وسط العاصمة العراقية بغداد.. وسائل إعلام تكشفه -
تحالف يمينا الإسرائيلي يهاجم نتنياهو لسوء تعامل حكومته مع جائحة كورونا -
الجيش الأمريكي يضع شروطا لـ سحب المزيد من جنوده من أفغانستان -

الصحة تعلن بدء حركة تكليف الصيادلة

أخبار مصرية تبليغ
الصحة تعلن بدء حركة تكليف الصيادلة
الصحة تعلن بدء حركة تكليف الصيادلة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فتح باب التسجيل لحركة تكليف صيادلة 2018 - 2019، والتي مر عليها فترة طويلة بدون الإعلان من الوزارة.

ونشرت الوزارة الإعلان رسميًا في الصحف القومية حسبما ينص القانون، وذلك لصيادلة 2018، 2019 دور أول وثانٍ في ضوء قواعد توزيع الرغبات، الاحتياجات، المجموع.

وأوضحت الإدارة العامة لشؤون التكليف في إعلانها، أن التكليف سيتم بنظام التنسيق الإليكتروني العام في ضوء قواعد التوزيع "الاحتياجات - الرغبات - المجموع الاعتباري)؛ للعمل بوحدات الوزارة بالمحافظات وبعض الجهات الأخرى.

ولفتت الادارة إلى أنه على الخريجين التقدم بالطريقة الإلكترونية من خلال الرابط "mhealth.cu.edu.eg"، ثم الدخول على رابط خدمة تكليف الصيادلة، وإدخال البيانات الأساسية خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 14 نوفمبر 2020، على أن يكون استيفاء الرغبات خلال الفترة من أول ديسمبر حتى 16 ديسمبر 2020.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة تعلن بدء حركة تكليف الصيادلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 