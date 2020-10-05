فرق التوعية الصحية بالأقصر تواصل تعريف الأهالى بمبادرة علاج الأمراض المزمنة

انتشرت فرق التوعية الصحية بجميع أرجاء محافظة الأقصر للتعريف بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة.



انتشرت فرق التوعية الصحية بجميع أرجاء محافظة الأقصر للتعريف بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة. وحرصت الفرق على الحديث مع الأهالى عن أهمية الكشف المبكر للوقاية من مضاعفات هذه الأمراض.

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