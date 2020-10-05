أخبار عاجلة
أحمد زاهر يتصدى لمتحرش التصق بجسد ابنته وطلب منها هذا الأمر (شاهد) -
القبلات الساخنة تشعل أزمة بين عادل إمام ويسرا ورد عاصف من الأخيرة -
مي عمر تستعرض صدرها وأردافها في إطلالة إغراء ساخنة (صور) -
تطور جديد في الموقف الأثيوبي .. هل يمهد لانفراجه في أزمة سد النهضة ؟ -
شاهد أول ظهور لصاروخ كورويا الشمالية “المرعب” .. وردة فعل مسؤول أمريكي كبير ! -
ماسكين عليا صور.. رامي جمال يمازح معجباته بسبب فلاتر التصوير -
برفقة عمر كمال.. حمو بيكا يغازل زوجته.. فيديو -
سبب انفجار وسط العاصمة العراقية بغداد.. وسائل إعلام تكشفه -
تحالف يمينا الإسرائيلي يهاجم نتنياهو لسوء تعامل حكومته مع جائحة كورونا -
الجيش الأمريكي يضع شروطا لـ سحب المزيد من جنوده من أفغانستان -

وزير التعليم يزف بشرى سارة للمعلمين مع بداية العام الدراسى الجديد

أخبار مصرية فهمى غالى 2020-10-05 22:18 تبليغ
وزير التعليم يزف بشرى سارة للمعلمين مع بداية العام الدراسى الجديد
وزير التعليم يزف بشرى سارة للمعلمين مع بداية العام الدراسى الجديد
وجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة للمعلمين فى يومهم العالمى قائلاً: "العام الجديد سيكون عام تقدير المعلم، وجارى وضع اللمسات الأخيرة لتحسين الأوضاع المالية لجميع المعلمين فى مصر، قريبًا سيستمعون إلى أخبار سعيدة، وكل عام وأنتم بخير".

وأضاف شوقى، خلال مداخلة مع الإعلامى نشأت الديهى، ببرنامج "بالورقة والقلم"، عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، أن المعلمين سيستقبلون العام الدراسى الجديد بخبر سعيد، معلقًا: "السنة دى هايكون فيها خير كتير".

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن المعلم هو العنصر والعصب الأساسى لكل تطوير، ونجاح ما يتم من تطوير مرتبط بالمعلم.  

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم يزف بشرى سارة للمعلمين مع بداية العام الدراسى الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 