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فيديوجراف.. أهم الأسلحة المستخدمة فى حرب أكتوبر 73

أخبار مصرية سمر مدكور 2020-10-05 22:44 تبليغ
فيديوجراف.. أهم الأسلحة المستخدمة فى حرب أكتوبر 73
فيديوجراف.. أهم الأسلحة المستخدمة فى حرب أكتوبر 73

ومن الأسلحة التى استخدمتها القوات المسلحة، المقاتلة MIG-21، وتعتبر واحدة من أكثر الطائرات انتشارًا فى العالم، وخاضت مصر حرب أكتوبر بأسطول منها يصل عدده إلى 220 مقاتلة.

كما استخدمت القاذفة توبوليف TU-16، ودخلت سلاح القوات الجوية عام 1962، ويبلغ مدى القاذفة 7200 كم، ويمكنها حمل 9 أطنان من القنابل والصوايخ، وامتلكت مصر منها 35 قاذفة.

واستخدمت أيضًا المقاتلة سوخوى سو 7- بى إم، وتبلغ سرعتها 1.125 كم فى الساعة عند مستوى سطح البحر وعند الارتفاعات العالية فتصل سرعتها إلى 2.150 كم فى الساعة، وتمتلك رشاشين 30 مم ويحمل كل منهما 80 طلقة.

إضافة إلى استخدام منظومة الدفاع الجوى سام 6، ومنظومة الدفاع الجوى الصاروخى بيتشورا، ومنظومة الدفاع الجوى سام 2، ومنظومة ستريلا الدفاعية، ومنظومة شيلكا المضادة للطائرات.

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