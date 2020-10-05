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الوزير عباس كامل مدير المخابرات العامة يلتقي سفيري أمريكا في ليبيا والقاهرة

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الوزير عباس كامل مدير المخابرات العامة يلتقي سفيري أمريكا في ليبيا والقاهرة
الوزير عباس كامل مدير المخابرات العامة يلتقي سفيري أمريكا في ليبيا والقاهرة
الوزير عباس كامل مدير المخابرات العامة يلتقي سفيري أمريكا في ليبيا والقاهرة

التقى اليوم الإثنين، الوزير عباس كامل، مدير المخابرات العامة، بكل من ‏السفير الأمريكي في ليبيا والسفير الأمريكي في القاهرة وقد تم خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية وكيفية دعم الفرقاء الليبيين ‏للخروج من الأزمة الراهنة والمضي قدما في الإسراع بالحل السياسي وتوحيد المؤسسات ‏وإعادة تصدير النفط وتوزيع عائداته بشكل عادل فضلا عن الجهود المصرية المستمرة تجاه حل الأزمة الليبية، والتي كان أخرها اجتماعات الغردقة التي تمت نهاية الشهر الماضي برعاية الأمم المتحدة.

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